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Tarsus'ta açık alanda kiraz hasadı başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda kiraz hasadı başladı.

24.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:16
Tarsus'ta açık alanda kiraz hasadı başladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda kiraz hasadı başladı.
Ulaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta açık alanda yetiştirilen erkenci cins ilk kirazı toplandı.
Üretici Mustafa Kemal Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 220 metre rakımda erkenci cins kiraz hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yaklaşık 32 dekarlık alanda kiraz üretimi yapığını belirten Karaoğlu, dekara 2 ton ürün almayı beklediklerini kaydetti.
Karaoğlu, erkenci cins kiraz üretimine 9 yıl önce başladığını ve son 6 yıldır düzenli olarak meyve aldığını söyledi.
İyi tarım uygulamasının öncülüğünü de yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Sahillerde kiraz yetiştiriciliği çok zordur. Biz, 9 yıl önce 220 metre rakımda 3 çeşit kiraz yetiştirme denemelerine başlamıştık. Ancak şu anda 2 çeşitte uyum sağlamış durumdayız. Yöremizin uygun iklimi önemli avantaj teşkil etmektedir." dedi.

Karaoğlu, hasat ettikleri erkenci cins kirazları 250'şer gramlık paketler halinde marketlere 50 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Güncel , Haber
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