Tarsus'ta Asayiş

Tarsus
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında gözaltına alınan 537 kişiden 24'ü tutuklandı.
Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda asayiş, kaçakçılık olaylarıyla ilgili 537 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 283 gram esrar, 19 gram eroin, 2 gram kokain, 337 uyuşturucu hap, 499 kilo kaçak tütün, bin 716 paket kaçak sigara, 8 kaçak içki, 2 el bombası, 1 tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 537 kişiden 24'ü tutuklandı.
Tarsus
22 Kasım 2018 Perşembe 13:36