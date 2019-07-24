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Tarsus'ta asayiş

Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı yakalandı.

24.07.2019 11:20 Tarsus'ta asayiş
Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı yakalandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede düzenlenen asayiş uygulamalarında 9 ayrı suçtan aranan firari Yunus Yıldız ve aranması bulunan Ahmet Yıldız yakalandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Yenice Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Ekipler, ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ise uyuşturucu madde ticaret yaptıkları iddia edilen Zahide Yıldız ve Nazmiye Yamaç'ı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 138 gram esrar ve 164 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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