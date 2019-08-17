Haberler» Güncel» Haber

Tarsus'ta asayiş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisin sorumluluk sahasında temmuz ayında 768 olay meydana gelirken, 17 kişi tutuklandı.

17.08.2019 15:39 Tarsus'ta asayiş
Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisin sorumluluk sahasında temmuz ayında 768 olay meydana gelirken, 17 kişi tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki mahallelerde, temmuz ayında 711'i asayiş olmak üzere toplamda 768 olay kayıtlara yansıdı.
Çalışmalarda 3'ü kuru sıkı 7 tabanca, 4 av tüfeği, 4 kesici alet ile 30 merminin yanı sıra 513 paket kaçak sigara, 209 gram kaçak tütün, 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.
İlçede, temmuz ayında 9 bin 18 araç kontrol edilirken, hatalı sürücülere toplam 789 bin 507 lira para cezası kesildi.

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02   Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı
16:02   VAN Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
16:01   Soma'da işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
16:01   Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekiliyor
16:01   Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
16:00   İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü
15:59   Giresun'da en fazla ödenek yol ve içme suyuna