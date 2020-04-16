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Tarsus'ta aşhane hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları en aza indirebilmek için merkezin ardından Tarsus ilçesinde de aşhane açılması çalışmalarını tamamladı.

16.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:38
Tarsus'ta aşhane hizmete girdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları en aza indirebilmek için merkezin ardından Tarsus ilçesinde de aşhane açılması çalışmalarını tamamladı.

Faaliyetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhanesinde pişirilen yemekler, kentin dört bir noktasında yaşayan dar gelirlilere, yine belediye ekipleri tarafından temizlik kurallarına azami özen gösterilerek ulaştırılıyor.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi yanında bulunan Berdan Konukevi yerleşkesi içerisinde yer alan yemekhane, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi ekipleri tarafından kullanılarak, Tarsus'taki vatandaşlara da yemek pişirmeye başladı. Tecrübeli aşçıların pişirdikleri yemekler, bundan böyle her gün korona virüs salgını nedeniyle belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayarak talepte bulunanların yanı sıra 65 yaş ve üstü dar gelirli birçok vatandaşın evine kadar ulaştırılacak.

Hijyenik koşullarda hazırlanıp, paketleniyor

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemekler, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus'un dört bir tarafında bulunan dar gelirli vatandaşlara ulaştırılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel
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