Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük

Türkiye
'deki üzüm üretiminin yüzde 33'ünün karşılandığı Mersin
'in Tarsus
ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor. Bu yıl kilosu asma yaprağı 10-12 TL arasında alıcı bulurken, dolu vurmasından dolayı hasadın düşük olduğu belirtildi.
Her yıl gibi bu yılda asma yaprağına ilginin yoğun olduğunu belirten köylüler, yaprağın kilosunu 10-12 TL'ye sattıklarını söyledi. Tarsus'ta asma yaprağı satışının Mayıs ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten köylüler, üzüm bağlarından topladıkları asma yapraklarının satışıyla bütçelerine katkı sağladıklarını, günde ortalama 50-60 kilo arasında asma yaprağı sattıkları ifade etti.
Tarsus'un köylerinde bulunan üzüm bağlarından toplanan asma yaprakları Eshab-ı Kehf mağarasının girişine yakın bir noktada satılırken, özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin akın ettiği bölgede, satıcı başına 30-50 kilo asma yaprağı satıldığı öğrenildi. - MERSİN
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Kaynak: İHA