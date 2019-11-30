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Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin 6. katında çıkan yangın korkuttu.

30.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:47Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu
'in ilçesinde bir sitenin 6. katında çıkan yangın korkuttu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin C Bloğunun 6. katında kiracı olarak oturan C.T.'ye ait evde, elektrik kontağının sebep olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Çocuk odasında çıkan yangına C.T. kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de çağrıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Birkaç kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği yangında ev içerisinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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