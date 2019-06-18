18.06.2019 00:53
Haberler»Güncel » Haber

Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2)

Tarsus

KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve 4 bin metrekarelik alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü. Çalışma sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hazırda bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Söndürülen kısımlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küçük çaplı devam eden yangına 8 itfaiye aracı ve 2 tanker ile müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmasının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA
İtfaiye, Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:03 Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
02:03 Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
02:03 ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı
01:59 Soylu: "Bu bir şehadettir" (2)
01:57 Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
01:54 Mursi için gıyabında cenaze namazı
01:53 Soylu: "Bu bir şehadettir" (1)