29.06.2019 14:25
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Tarsus'ta bulunan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı

Tarsus

Tarsus ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.

Tarsus ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde uçamayan bir kuş gören Mehmet Tömen, yaptığı araştırmada yavru kuşun ebabil olduğunu belirledi.
Tömen'in belediye ekiplerine bilgi vermesiyle yavru ebabil kuşu, Tarsus Hayvan Parkına götürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen hayvan parkı veteriner hekimi Fırat Kabayel, yaz aylarında bu tür vakalarla sık sık karşılaştıklarını belirterek, "Yuvasında ayrılan bazı yavru kuşlar gelişimlerini tamamlamadıkları için uçamıyor. Dünyanın nadir kuşlarından biri olan yavru ebabil kuşunu tedavi altına alıp, bir süre misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Çağlayan , Tarsus , Güncel

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