Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarsus'ta caddeler dezenfekte ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Tarsus'ta caddeler dezenfekte ediliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. 4 merkez ilçenin yanı sıra diğer ilçelerde de çalışma yürüten ekipler, kırsal ve ova mahallelerde de dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Tarsus kent merkezinde caddeler dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, tanklarında dezenfektan sıvı bulunan iki arazöz aracılığıyla Tarsus kent merkezindeki tüm cadde ve bulvarlar sulandı. Ekipler, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi içerisinde de aynı şekilde dezenfektan sıvı ile sulama çalışması gerçekleştirdi, yolcu durakları da dezenfekte edildi. Tarsus kent merkezinde bulunan 45 mahallede, dezenfekte çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, kamuya açık alanlar ve binalar, banka şubeleri ile ATM'leri ve daha birçok noktada aralıksız olarak dezenfekte çalışması yürütüyor.Mezarlık işleri birimi bünyesinde oluşturulan 5 ayrı ekip ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı personelden oluşan ekipler, Tarsus merkeze bağlı mahallelerde de dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı parklar ve çocuk oyun alanlarında sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan veya muhtarlardan gelen talep üzerine apartmanların bodrumları gibi lokal alanlarda da fare ve diğer zararlılara karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Öte yandan ekipler, Silifke ilçesindeki caddeleri de dezenfekte etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tarsus'ta caddeler dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00: Stad Atletik Kulübü sporcularından "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısı - ZONDULDAK - Haber 14:00: Bursa Ulucami ile UNESCO Dünya Miras listesindeki Tarihi Çarşı ve hanlar havadan böyle görüntülendi - Haber 14:00: Özdener "Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı izni ile üretiliyor" - Haber 13:59: Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı - Haber 13:59: Ekmek satışında yeni düzenleme - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber