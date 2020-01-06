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Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği öğrenildi.

06.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:04 Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı 'in ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği öğrenildi.

Tarsus Kaymakamlığınca oluşturulan kriz masasında ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.

Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve salonlarında misafir edileceği belirtildi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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