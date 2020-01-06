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Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı kırsal mahallelerde çadırda kalan tarım işçileri tahliye edildi.

06.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:15 Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı kırsal mahallelerde çadırda kalan tarım işçileri tahliye edildi.

Tarsus Kaymakamlığınca oluşturulan kriz masasında ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.

Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet, Özelbahşiş ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve salonlarına tahliye edildi.

Burada kalan mağdurlara Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi tarafından yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu. - MERSİN

Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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