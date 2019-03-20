Tarsus'ta Cami Temeli Atıldı

Mersin
'in Tarsus
Belediyesince yaptırılacak olan caminin temeli atıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, Ergenekon Mahallesi
'nde yapılacak caminin temel atma töreninde, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini söyledi.
İlçeyi, vatandaşlarla birlikte yönettiklerini söyleyen Can, "2 bin 500 kişilik modern bir cami ihalesini yaptık ve bugün de sizlerle beraber temelini atıyoruz. Ayrıca altında güzel bir okuma salonu ve kütüphane yer alacak. Bugüne kadar 6 camimizi ibadete açtık. Bu camiyle birlikte toplam 8 cami inşaatımız da devam ediyor. Cami, mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.
Duaların ardından caminin temeli atıldı.
Güncel
Kaynak: AA