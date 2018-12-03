Tarsus'ta Çocuklar Şenlikte Eğlendi

Tarsus
Belediyesince "Köy Şenliği" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alibeyli Mahallesi
'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında hizmet bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Başkan Şevket Can
, toplantıda vatandaşlarla buluşarak, ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı.
Göreve geldikleri sonra 49 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Can, hizmete devam edeceklerini ifade etti.
Konuşmanın ardından gerçekleşen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar şenlikte çeşitli oyunlarla eğlenirken, bazı sanatçılar da mini konser verdi.
Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Şevket Can,Alibeyli Mahallesi,Tarsus
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:12