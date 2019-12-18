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Tarsus'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58Tarsus'ta değerlendirme toplantısı yapıldı
Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.
Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, halkın refah düzeyini yükseltmek için hep birlikte el ele verilmesi gerektiğini söyledi.
Yapılan yatırımların tamamlandığında ilçenin çekim merkezi haline geleceğini ifade eden Otcu, "Tarsus potansiyeli yüksek olan bir ilçe. Tarsus'un sorunlarını çözme adına yapılacak ne varsa yapacağız." diye konuştu.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ise ilçenin son yıllarda yaptığı ihracat rakamları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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