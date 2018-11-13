Tarsus'ta Ev Yangını

Tarsus
ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Eski Ömerli
Mahallesi 1303 Sokak'taki Arif Şenluk'a ait kiracılarının oturduğu evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine kiracı ve çocuklar evden çıktı, dumandan etkilenen çocuklar ve kiracı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi altına alındı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ömerli,Tarsus