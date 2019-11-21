Haberler » 3. Sayfa » Tarsus'ta ev yangını - Haber

Tarsus'ta ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

21.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:42Tarsus'ta ev yangını
'in ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Mahallesi'nde ikamet eden Hayriye B.'ye ait evde çıktı. Alevlerin eski yapı evin iç bölümünün ardından ön kısmına sıçradığı yangında, yan tarafta bulunan samanlık alan da yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Evde büyük hasar oluşturan yangında şans eseri yaralanan olmadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Reşadiye, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:04 Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi davasında karar çıktı
21:03 Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 48 gözaltı
21:01 Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
20:50 Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
20:29 Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
08:16 İçişleri Bakanlığı'nda menzilcilerin kadrolaştığı iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bir tane gösterin, bakanlığı bırakacağım
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 21:08:11