Tarsus'ta Fırıncılık Sektörü Görüşüldü

23 Kasım 2018 Cuma 13:20



23 Kasım 2018 Cuma 13:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Fırıncılık Sektöründe İyi Uygulamalar Değişimi ile Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğinde yürütülen projenin toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.Proje ortakları İspanya, İtalya ve Çekya'dan kuruluşların da katıldığı toplantıda, ortaklaşa hazırlanan "Ekmek ve unlu mamul üretiminde kalite yönetimi" ve "İyi çevre ve hijyen" konularındaki eğitim modülleri tanıtıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, buğdayın, Anadolu'nun bereketli topraklarında ilk üretilen ürünlerden biri olduğunu ifade etti.Buğdayın beslenme zincirindeki önemine değinen Başkan Can, ekmeğin en önemli temel gıda maddesi olduğunu aktardı.Can, belediye bünyesindeki ekmek pişirim fırınlarında sürekli iyileştirmeler yaparak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz bu proje ile fırıncılık ve pastacılık sektöründe sürdürülebilir, çevre dostu üretim ve gıda güvenliği konusunda ortak bir eğitim modülü oluşturarak sektöre katkı sağladık. Bu eğitim modülü beş farklı dilde hazırlanmış olup, ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde fırıncılık ve pastacılık sektöründe çalışanlara yöneliktir."