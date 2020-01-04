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Tarsus'ta geçen yıl 919 esnafa kredi desteği verildi

Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, geçen yıl 919 esnafa, 70 milyon 540 bin liralık kredi verildiğini bildirdi.

04.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:28 Tarsus'ta geçen yıl 919 esnafa kredi desteği verildi
Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, geçen yıl 919 esnafa, 70 milyon 540 bin liralık kredi verildiğini bildirdi.
Aslan, yazılı açıklamasında, kuruluşlarından itibaren en büyük amaçlarının esnafa en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirtti.
Esnafa verdikleri desteklere değinen Aslan, "2019'da üye 1634 esnafımızdan 919'una toplam 70 milyon 540 bin liralık kredi verdik. Yasal şartları uyan esnafımıza en kısa süre içerisinde kredilerini veriyoruz." ifadesini kullandı.
Aslan, desteklerin bu yıl da süreceğini aktardı.

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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