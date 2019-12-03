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Tarsus'ta "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin köy ziyaretleri sürüyor.

03.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:59Tarsus'ta
'in ilçesinde "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin köy ziyaretleri sürüyor.

Proje kapsamında 15 farklı ilköğretim okulu ve 3 köy ilköğretim okulu ile toplamda bin 500 öğrencinin köy hayatını yaşamaları ve keşfederek önemsemeleri amaçlanıyor

Köyleri ziyarette vatandaşlarla sohbetler edilerek birlikte sebze ve meyve dikiminin nasıl yapıldığını öğrenen öğrenciler imece, geri dönüşüm, botanik, canlılar gibi atölyelere katılarak farklı deneyimler yaşıyorlar.

Organizasyonda köyde yaşayan öğrencilerde şehir hayatını farklı etkinliklerle deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Projenin paydaşları arasında Tarsus Ziraat Odası, Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alıyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı yaptığı açıklamada "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesine ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Avcı, "Bizim çocukluğumuz bahçelerin, ağaçların içinde, kısacası doğayla iç içe geçti. Ancak günümüz çocuklarının maalesef böyle bir şansı yok. Dev gibi yükselen apartmanların arasında hapsolan çocuklarımız için hayata geçirilen bu proje sayesinde, çocuklarımız köy hayatını, sebze ekmeyi, hasadı, ekmek açmayı keşfetme şansını yakalamış durumda. Çocuklarımızın gelişimine pozitif katkı sunan bu projenin daha da gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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