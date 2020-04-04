Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarsus'ta heyelandan kapanan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen yola heyelandan dolayı düşen ve yolun kapanmasına neden olan dev kayalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı.

04.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:09
Tarsus'ta heyelandan kapanan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı
Mersin 'in Tarsus ilçesine bağlı Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen yola heyelandan dolayı düşen ve yolun kapanmasına neden olan dev kayalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı.

Özellikle kırsal bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, zaman zamanda heyelanlar yaşanıyor.

Tarsus'un kırsal bölgesinde yer alan Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen ve Çamlıyayla 'nın Darıpınarı, Belçınar ve diğer bölge mahallelerinin de kullandığı grup yolunda Cuma günü öğlen 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Dev kayaların düştüğü yol hem trafiğe kapanırken, hem de tahribat oluştu. Yolun trafiğe kapandığı ihbarını alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri olay yerine intikal ederek ivedilikle çalışma başlattı.Dev kayaların ağır iş makinaları vasıtasıyla kaldırıldığı çalışmalarda, oluşan tahribatta ortadan kaldırılarak akşam saatlerinde yol trafiğe açıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, Tarsus, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tarsus'ta heyelandan kapanan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haberler
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Haberler
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:50: STB'den ihtiyaç sahibi ailelere 50 ton bakliyat yardımı - Haber 14:48: Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haber 14:47: "BizVarız" gönüllüleri gıda paketi hazırladı - Haber 14:46: Trakya'da vatandaşlar sağanağın da etkisiyle dışarıya çıkmadı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber