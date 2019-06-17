17.06.2019 13:21
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Tarsus'ta hırsızlar, gazinin aracını soydu

Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde tatile gelen gazinin aracında bulunan çantalar çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tatile gelen gazinin aracında bulunan çantalar çalındı.

Olay, Tarsus merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Berdan Barajı mesire alanında yaşandı.

2000 yılında Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca üst bölgesinde askerlik yaparken mayına basan ve yaralanan gazi İsmail Çetin, ailesi ile birlikte Mardin'den Tarsus'a gezmeye geldi.

Yakınlarıyla birlikte Berdan Barajı mesire alanına giden İsmail Çetin, 47 LC 111 plakalı otomobilini piknik yaptıkları yerin biraz ilerisine park etti.

Bir süre sonra aracının bulunduğu noktaya gelen Çetin, arka bagaj kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisinde kimlik, değerli eşya ve özel eşyalarının bulunduğu çantalarının çalındığını fark eden gazi İsmail Çetin, durumu polise bildirdi.

Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
İsmail Çetin, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

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