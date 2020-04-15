Tarsus'ta hırsızlık iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir derneğe ait lokalden çeşitli eşyalar çalındığı ileri sürüldü.
15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:20
Alınan bilgiye göre, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şubesi üyeleri, Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi'ndeki lokalden televizyon, ses cihazı ile tost makinesi, meyve suyu sıkacağı ve 15 litrelik zeytinyağının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Tarsus Emniyet Müdürülüğü ekipleri lokaldeki incelemesinin ardından soruşturma başlattı.
Kaynak: AA