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Tarsus'ta "İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" yapıldı

Tarsus Belediyesi tarafından, "İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" düzenlendi.

23.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:41Tarsus'ta
Belediyesi tarafından, "İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" düzenlendi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk , belediye meclis salonunda gerçekleşen sempozyumda, belediye olarak toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi iş güvenliği ve iş sağlığı konularına da önem verdiklerini söyledi.
Sempozyumun kendileri için öneminden bahseden Bozdoğan, "İşçilerin sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışmalarına ve Tarsus başta olmak üzere ülkemizde bu alanda sürdürülen çalışmalara katkı sağlanmasını diliyorum." dedi.
Sempozyumda, iş sağlığı ve güvenliği konularında bazı sunumlar yapıldı.

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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