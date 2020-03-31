Tarsus'ta istiridye mantarı hasadı başladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde istiridye mantarı hasat edilmeye başlandı.
31.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:36
Mersin 'in Tarsus ilçesinde istiridye mantarı hasat edilmeye başlandı.
Tarsus Belediyesi bünyesinde Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde verilen kursta kursiyeler mantarları toplamaya başladı.
Toplanan mantarların yemek yapılarak belediye personeline servis edileceği bildirildi.
Tarsus Belediyesi bünyesinde Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde verilen kursta kursiyeler mantarları toplamaya başladı.
Toplanan mantarların yemek yapılarak belediye personeline servis edileceği bildirildi.
Kaynak: AA