Tarsus'ta İstiridye Mantarı Hasadı Yapıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:33



22 Kasım 2018 Perşembe 15:33

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tesislerinde kurulan mantar atölyesinde ilk istiridye mantarı hasadı yapıldı.Çukurova'da tarım sektörüyle ilgilenen girişimcilere yeni iş imkanı sağlayan istiridye mantarı kursunun hasadını Belediye Tesislerinde bulunan Mantar Atölyesinde, Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Şimşek, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Gül, Sosyal İşler Müdürü Hakan Uyan, Kurs Hocası Sibel Güvençli ve kursiyerler birlikte yaptı.Belediye Başkanı Şevket Can, istiridye mantarı kursu sayesinde yerel yönetim olarak ihtiyacı olan vatandaşların iş sahibi olmalarını sağladıklarını, bu konuda her türlü özveriyi ve gerekli olan desteği verdiklerini söyledi. Başkan Can, "MEB onaylı uluslararası geçerliliği olan sertifika verilen kursumuz, yeni girişimcilere büyük bir iş imkanı sağlamaktadır. Üretilen mantarların sağlık açısından önemi büyük olmakla beraber; iş imkanı olarak geniş bir pazara sahiptir. Kursumuzda teorik olarak verilen bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim verilmektedir. Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her sene belediye tesisinde bulunan mantar atölyesinde ortalama 5 kurs açıyoruz. Kursiyerler mantar yetiştirme tekniğini uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Kurslardan ücretsiz yararlanan kursiyerler, 1 ay, 88 saatlik eğitimden sonra meslek öğreniyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Vatandaşlarımız bu sayede hem meslek öğreniyor, hem de ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Mantar yetiştiriciliği kursu tüm yıl boyunca başvuru kabul etmekte olup, Vatandaşlarımız Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinden, 0324 627 00 23 no'lu irtibat hattından ve Tarsus Halk Eğitim Merkezinden gerekli bilgileri alarak başvuru yapabilirler" diye konuştu. - MERSİN