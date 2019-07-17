17.07.2019 21:23
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Tarsus'ta kaçak içki operasyonu

Tarsus

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak içki üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak içki üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi ne bağlı ölümlerinin artmasının ardından polis, kent merkezi ve ilçelerde kaçak içki üreticileri ile satıcılarına yönelik çalışmaları hızlandırıldı. Tarsus'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konuya ilişkin Y.A. isimli bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



Kaynak: DHA
Tarsus, Güncel

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