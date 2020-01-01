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Tarsus'ta kaçak içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, 19 litre satışa hazır, 1500 litre de damıtımaya hazır üzüm sıvısı ele geçirildi.

01.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:52 Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
'in ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, 19 litre satışa hazır, 1500 litre de damıtımaya hazır üzüm sıvısı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen evde satışa hazır vaziyette 19 litre boğma rakı, bin 500 litre damıtımına hazır üzüm sıvısı ve boğma imalatında kullanılan düzenek buldu. Olayla ilgili ev sahibi S.K. ve S.K. gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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