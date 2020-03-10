Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

10.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:07
Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Alibeyli Mahallesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti