16 Kasım 2018, 14:45
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Tarsus'ta Kaçakçılık Operasyonu

Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün, 25 bin 250 adet boş sigara paketi, 800 makaron, bin tütün yaprağı, 30 bin filtre, 32 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün, 25 bin 250 adet boş sigara paketi, 800 makaron, bin tütün yaprağı, 30 bin filtre, 32 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve gümrük kaçağı sigaralara yönelik ortak operasyon düzenledi.

Ekiplerin, Şehit Kerim Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, 2 işletmeda yapılan aramalarda 130 kilogram gümrük kaçağı tütün, 25 bin 250 boş sigara paketi, 800 makaron, bin tütün yaprağı, 30 bin filtre, 32 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı. Tarsus
16 Kasım 2018 Cuma 14:45