Tarsus'ta Kaçakçılık Operasyonu

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün, 25 bin 250 adet boş sigara paketi, 800 makaron, bin tütün yaprağı, 30 bin filtre, 32 makaron sarma makinesi ele geçirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü
ekipleri ile Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve gümrük kaçağı sigaralara yönelik ortak operasyon düzenledi.
Ekiplerin, Şehit Kerim Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, 2 işletmeda yapılan aramalarda 130 kilogram gümrük kaçağı tütün, 25 bin 250 boş sigara paketi, 800 makaron, bin tütün yaprağı, 30 bin filtre, 32 makaron sarma makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.
Tarsus