Tarsus'ta kamuya açık alanlar ve okullarda ilaçlama çalışmaları
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını program dahilinde yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor.
12.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:02
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını program dahilinde yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor.
Tarsus kent merkezi başta olmak üzere, Çamlıyayla ilçesi ve bağlı mahallelerde ilaçlama yapan ekipler, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı parklar ve çocuk oyun alanlarında sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler ayrıca apartmanların bodrumları gibi lokal alanlarda da fare ve diğer zararlılara da karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.
Bu kapsamda Tarsus merkez Şehit Mustafa Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katına kadar inen ekipler, binlerce larvanın bulunduğu alanı ilaçlayarak, zararlıları yok etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de hayvan besiciliğinin yapıldığı bölgeler ve benzeri alanlarda da ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.
Son dönemde merkez ve bağlı mahalleler olan Hürriyet, Şehitler Tepesi, Çamalan, Kavaklı, Barbaros, Yeşilyurt, Eski Ömerli, Reşadiye, Fatih, Yeşil Mahalle, Gazipaşa, 82 Evler, Gaziler, Yeniçağ, Alifakı, Kızılmurat, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak ve daha pek çok mahallede ilaçlama çalışması yapan ekipler, salgın hastalıkların gündemde olduğu şu dönemde ilaçlama yapılan alan sayısını daha da arttırarak, vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için azami özen gösteriyorlar. - MERSİN
Tarsus kent merkezi başta olmak üzere, Çamlıyayla ilçesi ve bağlı mahallelerde ilaçlama yapan ekipler, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı parklar ve çocuk oyun alanlarında sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler ayrıca apartmanların bodrumları gibi lokal alanlarda da fare ve diğer zararlılara da karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.
Bu kapsamda Tarsus merkez Şehit Mustafa Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katına kadar inen ekipler, binlerce larvanın bulunduğu alanı ilaçlayarak, zararlıları yok etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de hayvan besiciliğinin yapıldığı bölgeler ve benzeri alanlarda da ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.
Son dönemde merkez ve bağlı mahalleler olan Hürriyet, Şehitler Tepesi, Çamalan, Kavaklı, Barbaros, Yeşilyurt, Eski Ömerli, Reşadiye, Fatih, Yeşil Mahalle, Gazipaşa, 82 Evler, Gaziler, Yeniçağ, Alifakı, Kızılmurat, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak ve daha pek çok mahallede ilaçlama çalışması yapan ekipler, salgın hastalıkların gündemde olduğu şu dönemde ilaçlama yapılan alan sayısını daha da arttırarak, vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için azami özen gösteriyorlar. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel
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