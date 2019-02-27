Tarsus'ta Kariyer Günü Etkinliği

Kaynak: AA

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine yönelik kariyer günü etkinliği düzenlendi.Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, Tarsus Üniversitesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda gerçekleşti.GİDEREK Başkanı Serkan Özada'nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, kariyer planları hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Etkinlikte öğrencilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti de verildi.İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, Tarsus Üniversitesinin kurulumunun ardından ilk kez kariyer günü etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, 2-3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 9. İş ve Kariyer Fuarını'nın öğrenciler için büyük fırsat olduğunu ifade etti.