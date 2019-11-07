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Tarsus'ta kasaplar denetlendi

Tarsus Belediyesi zabıta ve sağlık işleri ekipleri, ilçede bulunan kasaplarda denetim yaptı.

07.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:34 Tarsus'ta kasaplar denetlendi
Tarsus Belediyesi zabıta ve sağlık işleri ekipleri, ilçede bulunan kasaplarda denetim yaptı. Denetimlerde, satışa sunulan et, tavuk ve sucukların sağlığa uygunluğu kontrol edilirken, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına da bakıldı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde faaliyette bulunan 182 adet kasap, et market, şarküteri, kendin pişir kendin ye ve piliç eti satış noktalarında rutin denetimler yapılıyor. Denetimlerde, işletmelere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere fiziki durumu ve genel hijyen kuralları kontrol ediliyor. Yıl içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince de koordineli olarak müşterek denetimler de gerçekleştiriliyor.

Denetimler sırasında öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezbahanesi tarafından büyük ve küçükbaş hayvanlara ait veteriner hekim tarafından onaylanmış kesim raporları ve satış noktalarındaki karkaslarda mevcut mühürler kontrol ediliyor. İlçe genelinde özellikle sonbahar ve kış aylarında satışa sunulan ve yöresel olarak kangal ve dalak sucuk olarak bilinen sucuklarda da 3 aylık periyotlarda denetimler gerçekleştirilirken, eylül ve şubat aylarında numune alınarak Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuvarında serolojik analizleri yapılarak, üretiminde kullanılan kırmızı ve beyaz et hayvan türleri belirleniyor.

Yapılan denetimler sonucunda mevzuatlara aykırı olarak faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapılıyor. - MERSİN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tarsus Belediyesi, Zabıta, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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