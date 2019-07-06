06.07.2019 15:53
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Tarsus'ta kaza 2 yaralı

Tarsus

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosiklete çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı hafriyat kamyonu, devrildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosiklete çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı hafriyat kamyonu, devrildi. Kazada kamyon şoförü ile yan yatan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşçılı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Özel bir firmaya ait 33 ABB 423 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü U.U., aniden önüne çıktığını öne sürdüğü S.I. yönetimindeki motosiklete çarpamamak için ani manevra yaptı. Sürücülerin kontrolünden çıkan her iki araç da devrildi. Kazada, S.I. ile U.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin, Tarsus, Güncel

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