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Tarsus'ta kent estetiğini bozan tabelalar toplanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini bozan ve gelişigüzel şekilde asılan tabelaları topluyor.

17.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:10Tarsus'ta kent estetiğini bozan tabelalar toplanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini bozan ve gelişigüzel şekilde asılan tabelaları topluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Denetim Ekibi, geçtiğimiz aylarda yaptığı afiş ve pankart toplama işleminin ardından, yine cadde ve bulvarlar üzerinde izinsiz olarak asılan firmalara ait reklam tabelalarını topladı.

Büyükşehir Zabıta Ekipleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/1 Maddesi gereği meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara; rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt, tabela ve benzeri afiş asılmasının yasak olmasından hareketle, onlarca firmaya ait tabelayı tek tek yerlerinden sökerek topladı.

Zabıta ekipleri, yönetmeliğe uymayan, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen refüj, yol kenarlarına uygunsuz ve gelişi güzel konulan tabelaların bundan böyle ki süreçte de kaldırılacağını bildirerek, uyarılara uymayan kişi veya kurumlar hakkında ise yasal işlem yapılacağını ifade ettiler. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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