Haberler» Güncel» Haber

Tarsus'ta "Kent Mobilyası Atölyeleri" kurulacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçede mobilya atölyelerinin kurulacağını bildirdi.

26.08.2019 16:54 Tarsus'ta
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçede mobilya atölyelerinin kurulacağını bildirdi.
Bozdoğan, Çamalan Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen birlik yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Bozdağan, yaptığı açıklamada, ilçede belediye öncülüğünde mobilya atölyelerinin kurulacağını belirtti.
İlçede yatırımların devam edeceğini ifade eden Bozdoğan, "Mobilya gibi malzemeleri belediye bünyesinde kurulacak olan atölyelerde üreteceğiz. Bu proje üzerine çalışmalarımız sürüyor."dedi.

Haluk Bozdoğan, Murat Erat, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:43   İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama
18:43   İzmir karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçiler
18:43   Hababam sınıfı oyuncusu faruk şavlı toprağa verildi
18:41   Çalınan motosikletinin peşinden 2 kilometre koştu
18:40   Büyük Taarruz'un yıldönümünde duygulandıran Atatürk silueti
18:40   Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
18:40   Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi