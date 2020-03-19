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Tarsus'ta korkutan yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

19.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:54
Tarsus'ta korkutan yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi 4041 sokak 12 nolu Evimtaş apartmanın 3'üncü katında  meydana gelen yangında evde bulunan bir kişiyi Tarsus itfaiyesi ekipleri çıkarttı.  Yangın alan Tarsus İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde itfaiye aracı ile girilemeyen dar sokağa yüksek merdiven kullanarak ulaştı. Evde bulunan Bedriye Babitcu isimli kadını çıkartarak Tarsus devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, İtfaiye, Tarsus, Güncel

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