Tarsus'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvanın çalındığı ileri sürüldü.
02.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:44
Mersin 'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvanın çalındığı ileri sürüldü.
İncirlikuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan K.A, ağılından 10 küçükbaşın çalındığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Polis, çalındığı öne sürülen hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
İncirlikuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan K.A, ağılından 10 küçükbaşın çalındığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Polis, çalındığı öne sürülen hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA