Haberler» Güncel» Haber

Tarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira ceza

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 109 kişiye 34 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

18.07.2019 17:12 Tarsus
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 109 kişiye 34 bin 880 lira idari para cezası kesildi.
Tarsus ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 2 ayrı iş yerine baskın yaptı. Baskınlarda 'Kumar oynamak ve oynatmak için yer ve imkan sağlamak' suçundan suçüstü yakalanan 109 kişiye toplam 34 bin 880 TL idari para cezası kesildi. İş yerlerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan 8 tombala kartı, bin 78 pul ve 44 pul kasesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:19   Pence'ten Suudi Arabistan'a "Raif Bedevi'yi serbest bırak" çağrısı
20:18   Amasya'da uyuşturucu operasyonu
20:17   Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı (3)
20:17   Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi
20:17   Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü
20:15   Düzce'de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu
20:15   Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu