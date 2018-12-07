Tarsus'ta Kumar Operasyonu

Tarsus
ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 20 kişiye 5 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Jandarma
Komutanlığı ekipleri Hacıhamzalı Mahallesi Dörtyol
mevkinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kumar operasyonu düzenledi.
İşletmeciliğini A.O'nun yaptığı kahvehanede 1 dijital kumar makinesi, 125 lira, 1 tombala torbası, 20 tombala kağıdı, 349 tombala pulu ele geçirildi.
İşletme sahiplerine kumar oynamaya yer sağlamak suçundan işlem başlatılırken, 20 kişiye de kumar oynamaktan toplam 5 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.
Dörtyol,Jandarma,Tarsus
07 Aralık 2018 Cuma 11:25