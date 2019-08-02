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Tarsus'ta "Lisanslı Depoculuk" projesi

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, tarımsal ticaretin güçlendirilmesi amacıyla projelendirdikleri "Lisanslı Depoculuk AŞ"nin çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki bağı geliştireceğini belirtti.

02.08.2019 13:09 Tarsus'ta
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, tarımsal ticaretin güçlendirilmesi amacıyla projelendirdikleri "Lisanslı Depoculuk AŞ"nin çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki bağı geliştireceğini belirtti.
Kaya, Borsa'nın Olağan Meclis Toplantısındaki konuşmasında kuruluşu tamamlanan Lisanslı Depoculuk AŞ'ye değinerek, çalışmanın yakın bir gelecekte ilçenin yıllık tarımsal hacmine 1 milyar liradan fazla katkı sağlayacağını aktardı.
Şirketin ihtiyacı için "yatırım teşvik kredisi" alındığını belirten Kaya, "Çok hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan tüm alt yapı, çelik silo ve üst yapı inşaatları ile ilgili ihalelerimizi Türk lirası üzerinden tamamladık. Tarsus ve bölge çiftçisine hitap edecek 40 bin ton kapasiteli Lisanslı Depoculuk şirketimizi hedeflediğimiz süre içinde bitirmeye gayret ediyoruz." dedi.
Kaya, çalışmanın tarımı güçlendireceğini vurgulayarak, "Bölgemizin tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeklerini daha iyi fiyata pazarlamasına olanak sağlayacak Lisanslı Depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasında bağ güçlenecek ve sürdürülebilir bir ekonomik destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Murat Kaya, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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