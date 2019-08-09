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Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.

09.08.2019 10:16 Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi
MERSİN'in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.
Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan D.S. adlı erkek, rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 3 gün önce alkol alan D.S.'nin görme ve bilinç kaybı yaşadığı belirlendi. Metil alkol bulgularına rastlanan D.S., hastanenin yoğun bakımına alındı. D.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Geçen ay Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti.



Boğazpınar, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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