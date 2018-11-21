Tarsus'ta "Mevlid-i Nebi Özel Programı"

Tarsus
Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Spor Salonu'nda gerçekleşen Mevlid-i Nebi Özel Programı'nda, dualar ve ilahiler okundu.
Tarsus Belediye Şevket Can
, konuşmasında, Hazreti Muhammed
'in doğuşunun insanlık tarihinin en önemli olayı olduğunu belirtti.
Hazreti Muhammed'in yaşamı boyunca insanlığa fayda sağlayacak birçok iş yaptığını belirten Can, "Sevgili peygamberimiz hayatı boyunca insanları aldatmaya yönelik hiçbir iş yapmamıştır. Peygamberimizin, söylediği ve yaptığı işler hayatı boyunca uyum içinde olduğu için yaşadığı toplumda örnek bir kişi olarak gösterilmiş ve kendisine 'Muhammedü'l-Emin' denilmiştir. İnsanlara hangi inançtan olursa olsun sırf insan olduğu için değer vermiştir. İnşallah onu anmak için tertiplediğimiz bu program okyanusta damla misali de olsa kalplerimizde manevi bir uyanışın oluşması, hayatımıza aksederek dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olması dileğiyle peygamberimizin mübarek doğumu hepimize güzellikler getirsin diyorum." ifadesini kullandı.
Programa, Toroslar
Belediye Başkanı ve Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna
ile Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da katıldı.
Hz.Muhammed,Şevket Can,Tarsus
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16