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Tarsus'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

24.08.2019 10:09 Tarsus'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos 2019 tarihinde Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi merkezinde motosikletiyle direğe çarpan Tugay Ciğerci (25) adlı genç ağır şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ciğerci, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Tedavisi süren Tugay Ciğerci'nin durumu gece yarısı kötüleşti. Hastanedeki doktorların müdahale ettiği genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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