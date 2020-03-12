Tarsus'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:50
Mersin 'in Tarsus ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda gündem konuları görüşüldü.
Otcu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm muhtarların sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.
Toplantıda bazı kurum müdürleri sunum yaptı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda gündem konuları görüşüldü.
Otcu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm muhtarların sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.
Toplantıda bazı kurum müdürleri sunum yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, Güncel
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