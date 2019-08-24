Haberler» Güncel» Haber

Tarsus'ta orman yangını

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

24.08.2019 17:36 Tarsus'ta orman yangını
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Tarsus'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nin Öküzini mevkisindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla orman ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 3 arazöz ve 2 helikopter ile sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Boğazpınar, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26   Köprüden kaçak geçen şoföre 140 bin TL ceza kesildi
19:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı...
19:26   Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
19:26   Emine Bulut cinayeti
19:25   Selden kurtulmak için kayığa bindiler
19:25   Banaz'da orman yangını (2)
19:24   Tarsus'ta orman yangını söndürüldü