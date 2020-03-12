Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor
Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında, atıl durumdaki plastik bidonları değerlendirerek, temizlik işlerinde kullanılmak üzere faraşa dönüştürüyor.
12.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:27
Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında, atıl durumdaki plastik bidonları değerlendirerek, temizlik işlerinde kullanılmak üzere faraşa dönüştürüyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın tasarruf tedbirleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler, pratik çözümler üreterek atık malzemelerden ürettikleri kullanım eşyaları ile hem doğayı koruyucu adımlar atıyorlar hem de bu eşyaları belediye hizmetlerinde kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlıyorlar. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğünde atıl vaziyette bulunan plastik bidonlar geri dönüşüm projesi çerçevesinde görevli personel tarafından yapılan revize çalışmasının ardından faraşa çevrilerek işe yarar duruma getirilip temizlik hizmetlerinde kullanılıyor.
Görevli personel tarafından, bidonlar spiral ile ortadan kesilip sap takılmasıyla birlikte ekstra bir ücret ödemeden faraşa dönüştürülüp temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ekiplere dağıtılıyor. - MERSİN
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın tasarruf tedbirleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler, pratik çözümler üreterek atık malzemelerden ürettikleri kullanım eşyaları ile hem doğayı koruyucu adımlar atıyorlar hem de bu eşyaları belediye hizmetlerinde kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlıyorlar. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğünde atıl vaziyette bulunan plastik bidonlar geri dönüşüm projesi çerçevesinde görevli personel tarafından yapılan revize çalışmasının ardından faraşa çevrilerek işe yarar duruma getirilip temizlik hizmetlerinde kullanılıyor.
Görevli personel tarafından, bidonlar spiral ile ortadan kesilip sap takılmasıyla birlikte ekstra bir ücret ödemeden faraşa dönüştürülüp temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ekiplere dağıtılıyor. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel
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