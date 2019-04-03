Tarsus'ta Restorana Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Girne
Mahallesi Sait Polat
Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekiplerinin yaptıkları araştırmada iddiaya göre 4 kişinin bir otomobille restorana gelerek A.K. ve M.K.'ye ateş ettiği, İ.K.'yi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıkları belirlendi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada iş yerinde mermi izleri olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN
Polis, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
Kaynak: İHA