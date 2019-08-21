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Tarsus'ta sahte içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 240 litre etil alkol ele geçirildi.

21.08.2019 12:56 Tarsus'ta sahte içki operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 240 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, H.O. isimli şahsa ait iki adrese düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ve etil alkolde kullanılmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 5 litrelik bidonlarda 220 litre etil alkol, 20 litre boğma rakı, 3 adet boş gliserin şişesi, 2 adet boş anason yağı şişesi, 1 adet yarıya kadar dolu anason yağı şişesi, 1 adet dörtte biri dolu anason şişesi, 28 adet derece ölçüm pipeti, 1 adet 70 cc'lik şarap, 1 adet 0,5 litrelik harnup boğma rakı elde edildi.

Olayla ilgili H.O. isimli kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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