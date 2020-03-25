Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor - Haberler

Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor

Tarsus Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, ekip sayısını da arttırdı.

25.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:49
Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor
Tarsus Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, ekip sayısını da arttırdı.

Korona virüs salgını ile mücadelede ilçede alınan tedbirlerin ilk gününden itibaren işi sıkı tutan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , belediyenin meslek edindirme merkezinde kişisel hijyene yönelik maske, belediye laboratuvarında dezenfektan üretimi yapılması konusunda öncülük ederken, bir yandan da Temizlik İşleri Müdürlüğünün olanaklarını genişletip, şehrin tüm noktalarında yoğun bir şekilde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılmasının önünü açtı.

Salgına karşı tedbir olması açısından ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmaları sürekli takip eden Bozdoğan, ilaçlanmayan tek bir mahalle kalmayana dek bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm personel rutin temizlik işlerinin yanı sıra, sayıları arttırılan ilaçlama araç ve ekipmanlar ile virüse karşı mücadele ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Zonguldak ve Karabük'te maske üretimi başladı - Haber 17:58: Kerkük'te koronavirüs vakası görülen kasaba karantinaya alındı - Haber 17:58: Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm - Haber 17:57: Diyarbakır polisinden 'evde kal' klibi - Haber 17:57: Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber